22:08, 4 сентября 2025

Карди Би разделась до трусов после победы в суде

Рэперша Карди Би опубликовала откровенное видео после победы в суде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: cardiallaccess

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би разделась до трусов после победы в суде. Откровенное видео она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале ролика рэперша предстала перед камерой в пиджаке с розовым бантом, рубашке с рюшами и брюках, оформленных в белый горох. В середине видео она сняла с себя верхнюю часть костюма и штаны. При этом знаменитость двигалась под музыку и демонстрировала ягодицы в белых стрингах.

Известно, что Карди Би выступила в гражданском суде в Лос-Анджелесе, рассказав о конфликте с бывшей сотрудницей охраны Эмани Эллис в 2018 году. По словам звезды, она преследовала и снимала ее на камеру во время визита к гинекологу. Вследствие этого Карди Би обвинили в нападении, избиении, плевке, а также в порезах лица длинным ногтем. Позже суд присяжных оправдал рэпершу.

Ранее сообщалось, что адвокат усомнился в натуральности волос Карди Би и рассмешил ее.

