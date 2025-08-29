Ценности
16:02, 29 августа 2025
Ценности

Адвокат усомнился в натуральности волос рэперши Карди Би на суде и рассмешил ее

Адвоката смутили волосы рэперши Карди Би на суде
Екатерина Ештокина

Фото: PG / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Адвокат усомнился в натуральности волос американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би на суде и рассмешил ее. Об этом пишет Daily Mail.

Известно, что рэперша выступила в гражданском суде в Лос-Анджелесе, рассказав о конфронтации между ней и бывшим охранником Эмани Эллис в 2018 году. По словам звезды, он преследовал и снимал ее на камеру во время визита к гинекологу. Вследствие этого Карди Би обвинили в нападении, избиении, плевке, а также в порезах лица длинным ногтем.

Во время визита Би в суд адвокат поинтересовался, настоящие ли у нее волосы. «Вчера у вас были черные волосы, короткие. Сегодня светлые и длинные. Какие из них ваши настоящие? Или они все настоящие?» — смутился эксперт.

В ответ рэперша рассмеялась и заявила, что носит парики. «Хорошо. Извините, я этого не знал. Тогда сегодня хороший парик», — заключил адвокат.

Ранее в августе 53-летняя Лера Кудрявцева появилась на «Новой волне» в парике. Знаменитость была на премии с ультракороткой стрижкой вместо привычного каре.

