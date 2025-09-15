Мир
10:40, 15 сентября 2025Мир

КНДР уличили в попытке атаковать Южную Корею с помощью ИИ

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: earthphotostock / Shutterstock / Fotodom

Хакерская группировка, предположительно спонсируемая КНДР, использовала искусственный интеллект (ИИ) ChatGPT для создания дипфейка военного удостоверения личности с целью атаки на объект в Южной Корее. Об этом сообщается в исследовании южнокорейской компании Genians, специализирующейся на кибербезопасности, передает Bloomberg.

«Злоумышленники использовали ИИ для создания поддельного бланка удостоверения личности военнослужащего Южной Кореи, чтобы сделать попытку фишинга более правдоподобной. По данным Genians, вместо реального изображения в электронном письме содержалась ссылка на вредоносное программное обеспечение (ПО), способное извлекать данные с устройств получателей», — отмечается в материале.

По данным агентства, за случившееся ответственна хакерская группировка Kimsuky, которую якобы «спонсирует подразделение кибершпионажа КНДР, ранее связанное с другими операциями против южнокорейских объектов».

27 августа в КНДР заявили, что президент Южной Кореи Ли Ли Чжэ Мена оскорбил республику, заявив о необходимости денуклеаризации страны. В заявлении указали на то, что «позорные выходки» южнокорейского лидера за границей доказали, что восприятие и конфронтационные намерения Сеула по отношению к Пхеньяну никогда не изменятся.

