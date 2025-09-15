Экономика
06:41, 15 сентября 2025

Крупнейший швейцарский банк задумал переехать в США

NYP: Крупнейший банк Швейцарии UBS задумал переехать в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Крупнейший банк Швейцарии UBS может переехать в США на фоне недовольства руководства банка новыми финансовыми требованиями со стороны правительства страны. Об этом написала газета New York Post со ссылкой на источники.

По данным NYP, банк усиливает угрозы покинуть Швейцарию и обосноваться в США. Это расценивается как радикальный ответ швейцарским регуляторам, которые предложили UBS новые требования к капиталу.

Имеются в виду новые требования властей, согласно которому банку следует увеличить размер своей подушки безопасности на 26 миллиардов долларов. В самом UBS полагают, что это приведет к утрате его конкурентоспособности на мировом рынке.

Ранее сообщалось, что швейцарский банк UBS выплатит миллионы долларов за помощь американцам в уклонении от налогов. Об этом заявил Минюст США.

