20:21, 15 сентября 2025Мир

Лагерь подготовки ВСУ назвали в честь легендарной крепости викингов

Норвегия открыла в Польше лагерь ВСУ «Йомсборг» по названию крепости викингов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Норвегия открыла в Польше лагерь «Йомсборг» («Camp Jomsborg») по подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), названный в честь полулегенданрной раннесредневековой крепости викингов. Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

«Секретное место в лесах на юго-востоке Польши. Здесь Норвегия основала лагерь "Йомсборг", один из крупнейших норвежских лагерей, когда-либо созданных за границей», — указывают авторы материала.

Ранее стало известно, что Норвегия обучает 3-ю штурмовой бригады ВСУ, состоящей преимущественно из бывших бойцов батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России).

