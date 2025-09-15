Норвегия открыла в Польше лагерь ВСУ «Йомсборг» по названию крепости викингов

Норвегия открыла в Польше лагерь «Йомсборг» («Camp Jomsborg») по подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), названный в честь полулегенданрной раннесредневековой крепости викингов. Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

«Секретное место в лесах на юго-востоке Польши. Здесь Норвегия основала лагерь "Йомсборг", один из крупнейших норвежских лагерей, когда-либо созданных за границей», — указывают авторы материала.

Ранее стало известно, что Норвегия обучает 3-ю штурмовой бригады ВСУ, состоящей преимущественно из бывших бойцов батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России).