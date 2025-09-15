Культура
Лолита высказалась о попадании в черный список после «голой вечеринки»

Певица Лолита опровергла слухи о своем попадании в черный список на телевидении
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Эстрадная певица Лолита Милявская прокомментировала слухи о попадании в черный список на телевидении после участия в «голой вечеринке». Ее цитирует «Абзац».

Как отмечает издание, артистка не появлялась в эфире федеральных каналов после скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. По словам Милявской, это связано с ее личным желанием, а не с попаданием в негласный черный список.

«Информация о том, что меня не хотят пускать на ТВ, — абсолютная глупость. Я просто не хожу на телевидение по причине отсутствия интереса к нему», — заявила Лолита.

Ранее Лолита назвала украинский язык красивым и мелодичным. Исполнительница призналась, что песня «Намисто» («Ожерелье») изначально была написана на двух языках — украинском и русском. Она отметила, что украинский для нее «в принципе родной».

