Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:06, 1 сентября 2025Культура

Лолита похвалила украинский язык

Родившаяся на Украине певица Лолита Милявская назвала украинский язык красивым
Андрей Шеньшаков

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Певица Лолита Милявская рассказала, что песня «Намисто (Ожерелье)» изначально была написана на двух языках — украинском и русском. Об этом она сообщила проекту «Однажды» на VK Видео.

Как считает артистка, нет никаких противоречий в том, что на своем альбоме «Раневская» она выпустила песню на украинском языке, так как украинский для нее «в принципе родной».

«Украинский язык очень мелодичный, его всегда сравнивали с итальянским. Я говорю про настоящий украинский язык, а не про суржик. Появившиеся новые слова типа хэликоптер, слухалка — это телефон. Это уже не украинский язык», — заявила Лолита.

Известно, что Милявская родилась в городе Мукачево Закарпатской области Украинской ССР. Детство и юношество она провела во Львове и Киеве, а в 1981 году подала документы в Тамбовский филиал Московского государственного института культуры.

Ранее стало известно, что Лолита заявила о поджоге двери организатора ее концерта в Санкт-Петербурге. Выступление певицы в городе намечено на 16 ноября и должно пройти в Большом концертном зале «Октябрьский».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры оценили внезапное появление Януковича

    Боня запустит дрон к альпинистке Наговициной

    Самый татуированный мужчина Бразилии показал лицо после удаления рисунков

    Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф пожаловалась на отстранение в CAS

    Звезда культового российско-украинского шоу 90-х рассказал об эмиграции

    Лолита похвалила украинский язык

    Стало известно о не сумевших попасть в российские школы из-за новых правил детях

    Бездыханного человека в луже крови обнаружили на фестивале Burning Man в США

    Глава МАГАТЭ призвал продолжать диалог с Россией

    Переданный под временное управление производитель пива поменяет название

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости