Силовые структуры
09:31, 15 сентября 2025Силовые структуры

Место нападения вооруженных людей в центре российского города попало на видео

Проспект Кизляра, на котором совершено вооруженное нападение, попал на видео
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Проспект Кизляра, на котором было совершено вооруженное нападение, попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах видно, что на место перестрелки на проспекте Победы приехали сотрудники Росгвардии, вокруг много людей и движение затруднено.

По рассказам местных жителей, к бургерной подъехала Lada Granta с вооруженными людьми. После этого они напали на пассажиров и водителя автомобиля Toyota Camry. Злоумышленники скрылись с места происшествия.

Ранее сообщалось, что напавшего на полицейских в Москве повезли на допрос.

