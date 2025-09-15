Из жизни
21:05, 15 сентября 2025Из жизни

Мужчина запутался в собачьих поводках и попался медведице

Denver Gazette: В США медведица напала на мужчину с двумя собаками
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В американском штате Колорадо медведица напала на мужчину, который гулял с собаками. Об этом сообщает Denver Gazette.

Инцидент произошел 6 сентября в городе Боулдер. В 11 часов вечера мужчина вышел выгулять двух своих собак. На улице Хай-Стрит он столкнулся с медведицей и двумя медвежатами. Хищница сразу же атаковала американца и его питомцев.

Мужчина бросился бежать, однако запутался в собачьих поводках, упал и попался хищнице. Так как американец лежал на животе, медведица разодрала ему спину и убежала. Пострадавший не стал раскрывать своего имени, однако заявил, что раны были поверхностными.

Власти Боулдера предупредили горожан, что сейчас у медведей начался период зажировки перед спячкой, и они активно ищут пищу. Хищники могут чаще забредать в городскую черту, в поисках еды с помоек и из птичьих кормушек. Жителей попросили как можно тщательнее прятать продукты и упаковывать мусор.

Ранее сообщалось, что в Словакии медведица напала на мужчину, который совершал вечернюю пробежку. Пострадавшего доставили в больницу с травмами ног.

.
    Все новости