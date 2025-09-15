В Польше обвинили Запад в попытке втянуть страну в войну с Россией

Западные страны пытаются втянуть Польшу в войну с Россией. С таким обвинением выступил обозреватель Конрад Рукас в статье для польского издания Myśl Polska.

«Украина не является самостоятельным международным субъектом, поэтому попытки втянуть Польшу в войну [c Россией] не являются желанием Киева, а выражают интересы все еще влиятельной части западного истеблишмента, ответственного за нынешний конфликт. Польша здесь лишь выполняет приказы Запада», — утверждается в статье.

Автор материала считает, что Польше необходимо объявить о полном нейтралитете, отказаться от помощи Украине, а также блокировать любые инициативы Евросоюза, направленные на продолжение конфликта.

Ранее обозреватель Станислав Белень в статье для Myśl Polska заявил, Европа саботирует попытки диалога между Россией и США. По его словам, Вашингтон хочет восстановить отношения с Москвой.