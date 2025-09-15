На Украине сотрудники ТЦК избили ветерана с инвалидностью

В Черкасской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) избили военного ветерана с инвалидностью третьей группы. Его слова передает «Страна.ua».

По его словам, он шел по улице в поселке Стеблев, как вдруг услышал крики, которые доносились из автомобиля с литовскими номерами. Он открыл дверь авто, ему в лицо прыснули струю газа из баллончика, после чего жестоко избили, нанося удары в места, в которых у мужчины стоят пластины после операции.

Ранее украинские военкомы мобилизовали водителей и врачей в Сумской области.

До этого ТЦК мобилизовали викария Новокаховской епархии епископа Нововоронцовского Серафима. Вместе с ним также был задержан иеромонах Гавриил. В тот же день они оказались на полигоне в Ровенской области.