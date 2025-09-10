ТЦК оставили жителей Сумской области без продуктов и медицинской помощи

Действия украинских военкомов по мобилизации медиков и водителей привели к тому, что жители Сумской области остались без продуктов и медпомощи. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

«В приграничных населенных пунктах Сумской области, подконтрольных ВСУ, местные жители остались без продовольствия и больниц из-за того, что всех водителей, подвозивших в местные магазины провизию, и медиков мобилизовали ТЦК», — утверждает собеседник агентства.

При этом, по его словам, части ВСУ, дислоцированные в этих районах, предпочитают бездействовать.

Ранее украинский пленный Сергей Литвиненко сообщил, какие взятки получают командиры ВСУ. По его словам, за то, чтобы не отправлять мобилизованных на фронт, они требуют от 2,4 тысячи долларов (примерно 195 тысяч рублей).

До этого сообщалось, что в Волынской области Украины во время проверки документов местный житель отобрал у сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК) травматический пистолет и выстрелил в военкома и его сослуживцев.