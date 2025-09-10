Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:04, 10 сентября 2025Бывший СССР

Украинские военкомы мобилизовали водителей и врачей в Сумской области

ТЦК оставили жителей Сумской области без продуктов и медицинской помощи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Действия украинских военкомов по мобилизации медиков и водителей привели к тому, что жители Сумской области остались без продуктов и медпомощи. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

«В приграничных населенных пунктах Сумской области, подконтрольных ВСУ, местные жители остались без продовольствия и больниц из-за того, что всех водителей, подвозивших в местные магазины провизию, и медиков мобилизовали ТЦК», — утверждает собеседник агентства.

При этом, по его словам, части ВСУ, дислоцированные в этих районах, предпочитают бездействовать.

Ранее украинский пленный Сергей Литвиненко сообщил, какие взятки получают командиры ВСУ. По его словам, за то, чтобы не отправлять мобилизованных на фронт, они требуют от 2,4 тысячи долларов (примерно 195 тысяч рублей).

До этого сообщалось, что в Волынской области Украины во время проверки документов местный житель отобрал у сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК) травматический пистолет и выстрелил в военкома и его сослуживцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ за ночь выпустили по России свыше сотни беспилотников

    Названо самое вероятное решение ЦБ по ключевой ставке

    Российские войска уничтожили группу бойцов ВСУ под психотропными веществами

    Психолог объяснил причины возникновения неудовлетворенности сексом

    Российский школьник порвал почку после падения с лошади

    Coca-Cola решила судиться с южноосетинским ООО «Кока-кола Компании»

    Раскрыто число пропавших за лето детей в России

    Мигранты использовали ограждения и бутылки во время массовой драки в российском городе

    Россиянин получил условный срок за стрельбу по знакомым

    «Самая сексуальная ученая» уничтожила тысячи детенышей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости