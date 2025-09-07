Бывший СССР
Раскрыты размеры взяток в ВСУ

«Страна.ua»: За освобождение мобилизованного в ТЦК просят около 2,4 млн рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ротан Крымский раскрыл размеры взяток в украинской армии. Его слова передает издание «Страна.ua» в Telegram.

Сообщается, что за то, чтобы освободить мобилизованного из территориального центра комплектования (ТЦК) без брони его сотрудники просят 30 тысяч долларов (около 2,4 миллиона рублей по текущему курсу). Также, рассказал Крымский, сделать так, чтобы будущего военнослужащего определили в конкретную бригаду, можно за 8 тысяч долларов (примерно 649 тысяч рублей).

Ранее украинский пленный Сергей Литвиненко рассказал, какие взятки получают командиры ВСУ. Он отметил, что за то, чтобы не отправлять мобилизованных на фронт, они требуют от 2,4 тысячи долларов (примерно 195 тысяч рублей).

До этого другой украинский военнопленный также рассказал о взятках в ТЦК. По его словам, сотрудников территориальных центров, которые берут деньги с мобилизованных, стали отправлять на фронт.

