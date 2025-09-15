На Западе назвали Стубба нарциссом из-за слов о Путине

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал президента Финляндии Александра Стубба нарциссом из-за его слов о президенте России Владимире Путине. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Похоже, что наш нарцисс был выбран (публичным) главой Европейской коалиции войны. Это неудивительно, потому что заговорщики готовили его всю жизнь», — говорится в публикации.

Малинен отметил, что у финского президента нет моральных принципов.

Ранее Стубб заявил, что Путин якобы хотел закончить конфликт на Украине за четыре дня. Он ошибочно приписал эти слова российскому лидеру, поскольку они принадлежат бывшему председателю объединенного комитета начальников штабов ВС США генералу Марку Милли.