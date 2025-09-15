Кипрский журналист Христофору раскритиковал заявление Стубба о Путине и Украине

Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал заявление президента Финляндии Александра Стубба о лидере России Владимире Путине и украинском конфликте. Об этом он высказался в соцсети X.

Во время визита в Киев Стубб заявил, что Путин якобы хотел закончить конфликт на Украине за четыре дня. Христофору указал, что финский президент ошибочно приписал это российскому коллеге, на самом деле такой срок назвал экс-начальник Генштаба США генерал Марк Милли.

Также журналист из страны ЕС не согласился со словами Стубба о сплоченности Запада. «Запад расколот. Трамп хочет уйти. Венгрия и Словакия хотят, чтобы он [украинский конфликт] прекратился», — подчеркнул Христофору.

Ранее кипрский журналист ответил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, который сравнил Путина с губернатором Техаса. По мнению Христофору, генсек объединения пытается казаться умным.