Генсека НАТО раскритиковали за слова о Путине и Техасе

Журналист Христофору: Рютте хочет высмеять Путина, но ничего не знает о России

Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал генсека НАТО Марка Рютте, который ранее сравнил президента России Владимира Путина с губернатором Техаса. Комментарий он разместил в соцсети X.

По мнению Христофору, генсек НАТО чувствует себя умным, когда пытается таким образом пошутить о российском лидере. «Рютте ничего не знает о Техасе и в той же мере ничего не знает о России. "Не дразни Техас" и "не тыкай палкой в медведя"», — написал журналист.

На высказывание Рютте о Путине ответили и в посольстве России в Бельгии. В дипмиссии отметили, что генсек Североатлантического альянса совершил хамский выпад в сторону Москвы.

Рютте также заявил, что Россия якобы не имеет права голоса в вопросе размещения иностранного контингента на территории Украины в качестве возможной гарантии безопасности для Киева после окончания конфликта.