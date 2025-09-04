Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:01, 4 сентября 2025Мир

В МИД посетовали на невозможность научить генсека НАТО азам вежливости

Посольство РФ в Бельгии: Пытаться учить азам вежливости Рютте бесполезно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Генерального секретаря НАТО Марка Рютте бесполезно учить азам вежливости. Заявление посольства России в Бельгии опубликовано в официальном Telegram-канале МИД России.

«Обратили внимание на очередные хамские выпады Генсека НАТО Марка Рютте в адрес российского руководства (...) Пытаться учить азам вежливости и дипломатии деятелей уровня М.Рютте бесполезно. Не будем метать бисер...» — говорится в заявлении.

В дипмиссии уточнили, что Рютте «договорился» до того, что сравнил президента России Владимира Путина с губернатором Техаса. Также в посольстве напомнили, что генсек Североатлантического альянса ранее уже пытался оскорбить министра иностранных дел России Сергея Лаврова, призывая «не уделять слишком много внимания» его словам.

Ранее Рютте заявил, что Россия не имеет права голоса в вопросе размещения иностранного контингента на территории Украины. По его словам, Украина является суверенным государством, поэтому Москва не имеет к этому никакого отношения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву». Зеленского позвали в Россию, но он снова ответил отказом

    В Европе женщина ударилась головой о мост во время катания на лодке и попала на видео

    Популярный комик назанимал 1,5 миллиона рублей и потратил их на доставки и рестораны

    В Бразилии вратарь умер после отражения пенальти

    В России заявили о необходимости адаптироваться к крепкому рублю

    В МИД посетовали на невозможность научить генсека НАТО азам вежливости

    Сотрудники школы случайно нашли потерянную капсулу времени

    Пассажир самолета избил незнакомого попутчика кулаками и сорвал рейс

    Microsoft признала множественные ошибки Windows

    В МИД прокомментировали сообщения о невыплате страховки после авиакатастрофы под Актау

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости