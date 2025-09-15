На Западе рассказали о «циничном ходе» Трампа в отношении ЕС

Шульц: Трамп прижал ЕС к стене, передав ему ответственность за санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп прижал Европейский союз (ЕС) к стене, передав ему ответственность за введение новых санкций против России. Об этом заявил специалист по американским и европейским исследованиям Института политических наук Вроцлавского университета Кароль Шульц в беседе с Wirtualna Polska.

«Шаг Трампа очень смелый и действительно переносит мяч на нашу сторону. Моя первая мысль — он сделал это, чтобы снять с себя необходимость принимать решения. Он просто переложил бремя на Европу. Это циничный шаг», — отметил политолог.

По мнению Шульца, Трамп своим заявлением прижал союзников по НАТО к стене, вынуждая их выполнить его условия.

Ранее Трамп заявил, что США введут «серьезные санкции» против России, когда все страны НАТО сделают то же самое. Кроме того, американский лидер призвал европейских союзников перестать покупать российскую нефть.