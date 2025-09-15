Бывший СССР
14:52, 15 сентября 2025Бывший СССР

Начальник охраны Порошенко протаранил машину с женщиной и ребенком

Начальник охраны Порошенко протаранил машину и стал угрожать пострадавшей
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Начальник охраны бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) поехал на красный свет и протаранил машину с женщиной и ребенком внутри. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Канал сообщает, что глава охраны экс-президента ехал по Одессе на черном JAC и столкнулся с автомобилем Renault. Виновник аварии тут же снял номера с обеих машин и пытался обсудить случившееся с пострадавшей, однако получил отказ. После этого он стал угрожать девушке. По данным канала, сам Порошенко не принес извинений и не предложил пострадавшей компенсацию.

Ранее Порошенко призвал запретить Telegram на Украине. Он заявил, что через этот мессенджер создается «сеть террористических действий» против страны.

До этого Порошенко появился на публике в окружении 40 телохранителей.

