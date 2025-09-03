Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:51, 3 сентября 2025Бывший СССР

Порошенко призвал запретить Telegram на Украине

Порошенко: Нужно запретить Telegram, так как его использовали в убийстве Парубия
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) с трибуны Рады призвал запретить Telegram в стране, так как его использовали в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Его слова передает «Страна.ua».

По мнению политика, убийство было организовано через Telegram. Порошенко добавил, что через этот мессенджер создается «сеть террористических действий» против Украины. Он заключил, что запрет Telegram на Украине в ближайшие сроки — это дело чести властей страны.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Николай Тищенко предложил назвать в честь Андрея Парубия главную административную улицу Киева, на которой расположен офиса президента страны. Его слова вызвали аплодисменты среди части парламентариев, находившихся на сессии.

До этого Порошенко заметили в компании рекордного количества телохранителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков ответил Трампу на слова о «заговоре» против него с участием России

    Стало известно о смерти годовалой девочки с ожогами и травмами головы в российском регионе

    В России предложили необычную идею о пополнении армии

    В России высказались о «худом мире» с Азербайджаном

    Стало известно о смерти троих мужчин в канализации российского города

    Кремль ответил на нехорошие заявления Мерца о Путине

    Экс-советник Обамы признал неспособность США навязывать волю

    Бывший губернатор российского региона снова попал в розыск

    В Подмосковье коммунальщики установили водосточную трубу внутри дома

    В России ответили на угрозы Трампа сменить позицию по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости