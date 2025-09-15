Из жизни
15:42, 15 сентября 2025

Найден изумруд размером с трехлетнего ребенка

В Бразилии выставят на продажу огромный изумруд стоимостью 30 миллиардов рублей
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: positivoleiloes.com.br

В Бразилии выставят на продажу изумрудную глыбу размером с трехлетнего ребенка, найденную в штате Баия. Об этом сообщает WDAF-TV.

Размер драгоценного камня составляет примерно 90 на 40 сантиметров, а вес — 241 килограмм. На долю изумрудных кристаллов приходится 45-50 процентов массы, то есть около 110-120 килограммов.

Стоимость огромного изумруда оценивается в 365 миллионов долларов (30,8 миллиарда рублей), однако его стартовая цена на аукционе будет значительно ниже — 19 миллионов долларов (1,6 миллиарда рублей). Ожидается, что торги продлятся до 23 сентября.

Ранее сообщалось, что разрушительный лесной пожар в Калифорнии уничтожил огромный изумруд, которым владел один из пострадавших. Вес драгоценного камня составлял 227 килограммов, а его стоимость оценивалась в 280 миллионов долларов.

