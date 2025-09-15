Сенатор Кастюкевич: Западные кураторы не пустят Зеленского в Москву

Сенатор России от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что западные кураторы президента Украины Владимира Зеленского не дадут ему приехать на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Его слова приводит ТАСС.

Кастюкевич объяснил, что Зеленского не пустят в Москву, чтобы он «не наломал дров».

«Да и первопричина кризиса кроется отчасти и в нем, ведь именно его привели к власти через военный переворот. Думаю, что встреча на самом высоком уровне будет возможна, но для этого нужна большая предварительная работа», — сказал политик.

Ранее Зеленский отклонил приглашение Путина провести переговоры о мирном урегулировании конфликта в Москве. «Я не могу ехать в Москву, когда моя страна каждый день подвергается ракетным обстрелам», — объяснил он.