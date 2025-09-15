Названы отличия россиян и американцев в вопросах секса

ВЦИОМ: Россияне и американцы разошлись в интимных вопросах и отношении к геям

Жители России и США показывают схожесть во многих вопросах, но в некоторых темах демонстрируют полярность мнений. Например, по отношению к подростковому сексу или гомосексуалистам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), пишет РБК со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Точки соприкосновения нашлись во многих вопросах, в частности россияне и американцы в целом толерантно относятся к рождению детей вне брака (71 и 67 процентов соответственно) и практически одинаково думают об использовании средств контрацепции (82 и 90 процентов), говорят данные аналитики.

Соотечественники хуже относятся к разводам (65 процентов), тогда как жители США более терпимы к разрыву брачных отношений — 75 процентов.

Гомосексуальные отношения у американцев реже вызывают недоумение: морально приемлемыми их назвали 64 процента респондентов из Америки и всего 12 процентов россиян. Крайне разные мнения у опрошенных и по моральной допустимости секса между подростками. Среди жителей РФ, готовых принять его, — 14 процентов респондентов, а у американцев — 41 процент. Однако, общество в США по этому вопросу разделилось практически пополам: 51 процентов граждан не считают подростковый секс допустимым с моральной точки зрения.

Ранее уехавший в США блогер Илья Мэддисон сравнил отношение к россиянам в Америке и Европе. По его словам, за время пребывания в США он ни разу не встретил негатива на тему того, что он русский, однако в некоторых европейских странах пренебрежение было очевидно.