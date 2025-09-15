Крупный автопроизводитель отзовет сотни тысяч машин из-за возможной утечки топлива

Bild: Автоконцерн Stellantis отзовет 757 тысяч машин из-за утечки топлива

Американо-франко-итальянский автомобильный концерн Stellantis отзовет 757 тысяч машин из-за возможной утечки топлива. Об этом сообщает Bild.

Владеющая автобрендами Maserati, Chrysler и Jeep компания обращает внимание на неполадку, которая может привести к возгоранию. Проблема затронула 756 916 автомобилей марок Opel, Peugeot Fiat, Citroën, DS, Lancia и Alfa Romeo. По данным Федерального автотранспортного ведомства ФРГ, из-за недостаточного соединения трубопровода высокого давления и топливной рампы может начаться утечка топлива и пожар. Таких инцидентов зафиксировали уже 11.

Все подлежащие отзыву машины одного из крупнейших производителей проверят в автомастерских. Владельцев автомобилей, подпадающих под кампанию, уведомят о необходимости прибыть на осмотр, чтобы исключить любые риски.

Как ранее сообщали в Росстандарте, «АвтоВАЗ» отзовет почти 23 тысячи автомобилей из-за проблем с подушками безопасности и ГЛОНАСС. Под отзывную кампанию попадут 8912 автомобилей Lada Legend, которые продавались с 31 октября 2021 по 2 мая 2024 года. У этих машин отсутствует блок управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС) Эра-ГЛОНАСС и блок управления системой надувных подушек безопасности (СНПБ). Установить недостающие детали обещают бесплатно.

