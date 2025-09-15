«Одноклассники» масштабно обновились

«Одноклассники» запустили раздел с авторским контентом от экспертов

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) запустила новый раздел с авторским контентом от экспертов. О масштабном обновлении говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что раздел включает четыре рубрики: здоровье, политика, сделай сам и еда. Для создания материалов были задействованы более 300 авторов-специалистов в данных областях. Чтобы начать изучать контент, необходимо перейти в новый раздел из своей ленты в ОК, нажав кнопку «Поиск». Раздел также будет отображаться в рекомендациях во время просмотра тематических постов в ленте.

В рубрике «Здоровье» можно будет ознакомиться с материалами от врачей и телеведущих Елены Малышевой и Александра Мясников. Отмечается, что вся информация проходит проверку и представлена в формате статей или коротких видеороликов. Также эта рубрика включает в себя мини-приложения, посвященные здоровому образу жизни и дает возможность пользователям задать вопросы экспертам.

В «Политике» представлены последние актуальные новости, а в рубрике «Сделай сам» — контент про DIY и творчество.

Отмечается, что новый раздел будет полезен как пользователям соцсети, так и авторам платформы, в особенности, начинающим. Первые смогут быстрее находить и изучать контент, а вторые — получат гарантированные просмотры на свои материалы, высокую вовлеченность и широкий охват аудитории.

«Новый раздел с экспертным контентом от авторов ОК позволит нашим пользователям находить и изучать множество качественных материалов по самым востребованным тематикам. В то же время запуск даст возможность авторам платформы стать еще заметнее и добавит больше точек входа для взаимодействия с контентом, релевантным для фокусной аудитории», — рассказал директор по продукту ОК Александр Москвичев.