Офис Зеленского уличили в накрутке

Аккаунт офиса президента Украины Владимира Зеленского в соцсетях содержит накрученные реакции. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Сообщается, что пользователи обратили внимание на то, что многие посты содержат лайки пользователей с азиатскими именами. Предполагается, что это боты.
Однако уточняется, что это заметно только на некоторых постах. Так, обращения Зеленского по итогам дня собирают лайки пользователей преимущественно из Украины, уточняет издание.
В 2024 году в Службе безопасности Украины заявили, что не могут повлиять на соцсети и мессенджеры, в том числе Telegram и Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По их словам, они не раз связывались с корпорациями для регулирования контента.