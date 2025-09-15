Офис Зеленского уличили в накрутке

«Страна.ua»: Аккаунт офиса Зеленского в соцсетях содержит накрученные реакции

Аккаунт офиса президента Украины Владимира Зеленского в соцсетях содержит накрученные реакции. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что пользователи обратили внимание на то, что многие посты содержат лайки пользователей с азиатскими именами. Предполагается, что это боты.

Однако уточняется, что это заметно только на некоторых постах. Так, обращения Зеленского по итогам дня собирают лайки пользователей преимущественно из Украины, уточняет издание.

В 2024 году в Службе безопасности Украины заявили, что не могут повлиять на соцсети и мессенджеры, в том числе Telegram и Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По их словам, они не раз связывались с корпорациями для регулирования контента.