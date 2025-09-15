Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:03, 15 сентября 2025Бывший СССР

Офис Зеленского уличили в накрутке

«Страна.ua»: Аккаунт офиса Зеленского в соцсетях содержит накрученные реакции
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Аккаунт офиса президента Украины Владимира Зеленского в соцсетях содержит накрученные реакции. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что пользователи обратили внимание на то, что многие посты содержат лайки пользователей с азиатскими именами. Предполагается, что это боты.

Однако уточняется, что это заметно только на некоторых постах. Так, обращения Зеленского по итогам дня собирают лайки пользователей преимущественно из Украины, уточняет издание.

В 2024 году в Службе безопасности Украины заявили, что не могут повлиять на соцсети и мессенджеры, в том числе Telegram и Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По их словам, они не раз связывались с корпорациями для регулирования контента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия не смогла доказать причастность России к запуску дронов в Польшу

    Путин назвал влияющий на безопасность государства фактор

    Тело олимпийской чемпионки останется в горах Пакистана. Знаменитую биатлонистку раздавил огромный камень

    Оказавшийся миллиардером глава СК Колбасин подал в отставку после скандала

    Лазарева пожаловалась на неудачный брак

    Центробанк сообщил о сокращении профицита российских валютных операций

    Офис Зеленского уличили в накрутке

    Стала известна причина смерти звезды сериала «Тайны следствия»

    Захарова рассказала о катастрофическом положении Западной Европы

    17-летний сын Кадырова показал часы за 41 миллион рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости