Опубликованы кадры с места взрыва в российской пятиэтажке

В сети появились кадры с места взрыва газа в пятиэтажном доме в Ангарске

В сети появились кадры с места взрыва в пятиэтажном доме Ангарска Иркутской области, где взорвался газ. Их публикует губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

На кадрах видно, что значительные повреждения от взрыва получила квартира на втором этаже — там полностью выбило оконные рамы, а также сильно посекло фасад дома. Взрывная волна повредила квартиры над и под эпицентром взрыва, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

В Ангарске, как сообщалось ранее, после взрыва газа ввели режим ЧС. Специалисты уже обследовали конструкции подъезда и вскоре начнут аварийно-спасательные работы.

Взрыв газа в Иркутской области произошел в ночь на понедельник, 15 сентября. Три человека пострадали. Впоследствии сообщалось, что спасатели достали из-под завалов тело 56-летнего мужчины. Травмы получили 40-летний мужчина, у которого диагностировали перелом позвоночника, и 12-летняя девочка — у нее диагностировали ушиб мягких тканей и сотрясение головного мозга.