Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:15, 15 сентября 2025Россия

Опубликованы кадры с места взрыва в российской пятиэтажке

В сети появились кадры с места взрыва газа в пятиэтажном доме в Ангарске
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры с места взрыва в пятиэтажном доме Ангарска Иркутской области, где взорвался газ. Их публикует губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

На кадрах видно, что значительные повреждения от взрыва получила квартира на втором этаже — там полностью выбило оконные рамы, а также сильно посекло фасад дома. Взрывная волна повредила квартиры над и под эпицентром взрыва, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

В Ангарске, как сообщалось ранее, после взрыва газа ввели режим ЧС. Специалисты уже обследовали конструкции подъезда и вскоре начнут аварийно-спасательные работы.

Взрыв газа в Иркутской области произошел в ночь на понедельник, 15 сентября. Три человека пострадали. Впоследствии сообщалось, что спасатели достали из-под завалов тело 56-летнего мужчины. Травмы получили 40-летний мужчина, у которого диагностировали перелом позвоночника, и 12-летняя девочка — у нее диагностировали ушиб мягких тканей и сотрясение головного мозга.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они неспособны разговаривать друг с другом». Трамп решил взяться за диалог Путина и Зеленского

    В Великобритании попытались запретить Зеленскому встретиться в принцем Гарри

    Опубликованы кадры с места взрыва в российской пятиэтажке

    Украину обвинили в дезинформации о сбитых беспилотниках

    В ВСУ сообщили о переставшем работать Starlink

    Врач оставил пациента посреди операции ради секса с медсестрой

    Бывший украинский военный обвинил Киев в сокрытии потерь в рядах ВСУ

    Оценены проблемы России в случае конфликта с НАТО на Балтике

    Российская тревел-блогерша раскрыла траты на поездку в Китай осенью

    В Германии назвали причину враждебности Мерца к России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости