Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:51, 15 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В Совфеде высказались об ответе на запрет въезда россиянам в страны Европы

Сенатор Климов: Ответные меры на запрет въезда россиянам в ЕС не нужны
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетШенген для россиян:

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Ответные меры на возможный запрет въезда в европейские страны российским туристам не нужны, считает заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Об этом сенатор сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы цивилизованное государство. Мы не собираемся ограничивать чьи-то права, если они не нарушают права и свободы Российской Федерации. Я считаю, что мы заинтересованы в притоке туристов в нашу страну, притоке ученых, музыкантов, спортсменов. То есть мы открыты для всех тех, у кого нет недобрых намерений по отношению к нашему государству, нашему народу», — заявил Климов.

По словам сенатора, ответные меры в случае введения запрета не нужны, потому что европейские страны сами себя накажут этим шагом.

«Количество денег, которые до сих пор поступают от граждан России, прибывающих туда, очень существенно. Не надо забывать, что наши люди в состоянии путешествовать по очень разным местам. Нашим гражданам есть куда ехать, есть что смотреть. Поэтому они сами себя накажут. Даже стараться не надо какими-то ответными мерами», — заключил политик.

Ранее стало известно, что некоторые европейские страны захотели полностью запретить российским туристам въезд на территорию блока. По словам европейских дипломатов, 19-й пакет санкций может включить в себя ужесточение требований по выдаче шенгенских виз гражданам РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве призвали готовиться еще к одному году конфликта

    Россиян предостерегли от запивания лекарств чаем или молоком

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с недвижимостью

    Жена Брюса Уиллиса назвала подарком отселение тяжелобольного актера в отдельный дом

    Путин высказался об экономике России словами «необходимо пройти по лезвию бритвы»

    Журова отреагировала на миллиардные заработки Овечкина за летний отпуск в России

    Россиян научили правильно просить деньги

    Россиянам после запуска безвизового режима назвали среднюю стоимость тура в Китай

    Знаменитого афериста из Tinder внезапно задержали. Как герой-любовник, выманивший у женщин миллионы, прославился на весь мир?

    Сырский уволил двоих командующих корпусами из-за провалов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости