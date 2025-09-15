В Совфеде высказались об ответе на запрет въезда россиянам в страны Европы

Сенатор Климов: Ответные меры на запрет въезда россиянам в ЕС не нужны

Ответные меры на возможный запрет въезда в европейские страны российским туристам не нужны, считает заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Об этом сенатор сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы цивилизованное государство. Мы не собираемся ограничивать чьи-то права, если они не нарушают права и свободы Российской Федерации. Я считаю, что мы заинтересованы в притоке туристов в нашу страну, притоке ученых, музыкантов, спортсменов. То есть мы открыты для всех тех, у кого нет недобрых намерений по отношению к нашему государству, нашему народу», — заявил Климов.

По словам сенатора, ответные меры в случае введения запрета не нужны, потому что европейские страны сами себя накажут этим шагом.

«Количество денег, которые до сих пор поступают от граждан России, прибывающих туда, очень существенно. Не надо забывать, что наши люди в состоянии путешествовать по очень разным местам. Нашим гражданам есть куда ехать, есть что смотреть. Поэтому они сами себя накажут. Даже стараться не надо какими-то ответными мерами», — заключил политик.

Ранее стало известно, что некоторые европейские страны захотели полностью запретить российским туристам въезд на территорию блока. По словам европейских дипломатов, 19-й пакет санкций может включить в себя ужесточение требований по выдаче шенгенских виз гражданам РФ.

