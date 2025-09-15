Забота о себе
09:31, 15 сентября 2025Забота о себе

Перечислены неприятные последствия привычки спать с мокрыми волосами

Врач Кхетарпал: Сон с мокрыми волосами приводит к их ломкости
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Summer loveee / Shutterstock / Fotodom

Врач Шилпи Кхетарпал призвала не ложиться спать с мокрыми волосами. Неприятные последствия этой привычки она перечислила в беседе с изданием Infobae.

«Мокрые волосы становятся более хрупкими, склонными к ломкости и растяжению», — пояснила Кхетарпал. По ее словам, трение наволочки во время сна о влажные волосы приводит к потере их блеска, объема и текстуры.

Если же завязать мокрые волосы в хвост или заплести перед сном косички, проблема только усугубится, продолжила специалистка. Объясняется это тем, что из-за сильного натяжения происходит повреждение как самих волос, так и кожи головы, а использование средств для укладки еще больше их ослабит.

Ранее дерматолог Айви Ли заявила, что морщины на лбу не всегда требуют инъекций у косметолога. Они, по словам медика, могут быть признаком обезвоживания организма.

