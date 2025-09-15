Путешествия
Плавающий под парусом мужчина перевернулся из-за ветра в России и попал на видео

Парусный катамаран под управлением россиянина опрокинулся в Красноярском крае
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Отправившийся плавать под парусом в регионе России мужчина перевернулся вместе с плавательным средством и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Kras Mash.

По данным источника, россиянин катался со спутницей на парусном катамаране в Сыдинском заливе Красноярского края. Однако на водохранилище поднялся сильный ветер, из-за чего женщина осталась на берегу. Несмотря на непогоду, мужчина отправился плавать и транспортное средство под его управлением опрокинулось.

Жителю России удалось выжить, он забрался на баллон и стал ждать подмогу. На опубликованном в сети видеоролике спасатели эвакуируют мужчину с перевернутого судна.

Ранее на видео попал многотонный самолет, который едва не перевернулся из-за шторма. Порывы ветра на острове Корсика достигали 150 километров в час.

