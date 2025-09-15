Интернет и СМИ
Популярная российская блогерша станет матерью во второй раз

Блогерша Юлия Пушман сообщила, что беременна вторым ребенком
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал Pushman

Популярная российская блогерша Юлия Пушман (настоящая фамилия — Гогитидзе) станет матерью во второй раз. О беременности она сообщила в своем Telegram-канале.

Блогерша опубликовала видео, на котором она стоит на пляже в белом обтягивающем живот платье с супругом и дочерью. «Спасибо всем большое за поздравление. Я безумно счастлива, что наконец-то с вами поделилась своим таким секретиком, уже немаленьким», — подписала она.

Пушман призналась, что, рассказав о беременности вторым ребенком, она почувствовала облегчение, так как теперь она может фотографироваться в полный рост и открыто рассказывать о своем состоянии и переживаниях.

Ранее Пушман развеяла миф о материнстве. Блогерша рассказала, что, вопреки словам о том, что с рождением ребенка у матери не остается времени на себя, у нее было время на отдых.

Пушман родила дочь в июле 2023 года. В 2022-м блогерша пережила замершую беременность, о чем рассказала на своем YouTube-канале.

.
