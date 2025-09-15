Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:15, 15 сентября 2025Интернет и СМИ

Популярный комик раскрыл раздражающую его особенность русских эмигрантов в США

Комик Чебатков заявил, что ему не нравятся англицизмы в речи русских эмигрантов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Популярный в России стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков назвал раздражающую его особенность русских эмигрантов в США. На эту тему он высказался в беседе с каналом «Ключ», видео вышло на YouTube.

Чебатков заявил, что ему не нравится, когда люди, говоря на русском языке, используют много ненужных англицизмов. Юморист добавил, что зачастую так делают те, кто переехал в США. По мнению комика, таким образом русскоязычные эмигранты «трансформируют свою бытовую речь в уродца».

«Они вообще не замечают никаких проблем. Недавно я виделся со своей знакомой, они с мужем переехали в Америку, и мы увиделись там в рамках концертов. Она говорит: "Мы сейчас в таком билдинге («здание» в переводе с английского языка — прим. «Ленты.ру») живем". Я говорю: "В билдинге?". Она говорит: "Ну а как это еще по-другому сказать?"» — посетовал комик.

Ранее Чебатков назвал главный урок, который он получил в США и Канаде. Юморист заявил, что его впечатлила привычка жителей этих стран много работать.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Владельцев крупного российского оператора сотовой связи обвинили в сотрудничестве с ВСУ. Что известно?

    В России мужчина насадил свиную голову на ограду мечети и попал на видео

    Казахстан захотел ускорить испытания «Байтерека»

    В Москве спустя 81 год повторился рекорд низкого атмосферного давления

    Популярный комик раскрыл раздражающую его особенность русских эмигрантов в США

    Управляющий кафе набросился с ножом на увольняющихся сотрудниц

    ВСУ уничтожили перевозившее членов избирательной комиссии в российском регионе авто

    Россиянин описал поездку в Горный Алтай словами «нужно готовиться к конским ценам»

    Трамп сделал заявление о введении ЧП в Вашингтоне

    Россиянка на Audi сбила подростка и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости