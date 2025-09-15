Популярный комик раскрыл раздражающую его особенность русских эмигрантов в США

Комик Чебатков заявил, что ему не нравятся англицизмы в речи русских эмигрантов

Популярный в России стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков назвал раздражающую его особенность русских эмигрантов в США. На эту тему он высказался в беседе с каналом «Ключ», видео вышло на YouTube.

Чебатков заявил, что ему не нравится, когда люди, говоря на русском языке, используют много ненужных англицизмов. Юморист добавил, что зачастую так делают те, кто переехал в США. По мнению комика, таким образом русскоязычные эмигранты «трансформируют свою бытовую речь в уродца».

«Они вообще не замечают никаких проблем. Недавно я виделся со своей знакомой, они с мужем переехали в Америку, и мы увиделись там в рамках концертов. Она говорит: "Мы сейчас в таком билдинге («здание» в переводе с английского языка — прим. «Ленты.ру») живем". Я говорю: "В билдинге?". Она говорит: "Ну а как это еще по-другому сказать?"» — посетовал комик.

Ранее Чебатков назвал главный урок, который он получил в США и Канаде. Юморист заявил, что его впечатлила привычка жителей этих стран много работать.