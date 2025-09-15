Появились снятые изнутри взорвавшейся российской пятиэтажки кадры

В сети опубликовали кадры, снятые изнутри взорвавшейся пятиэтажки в Ангарске

В сети появились кадры, снятые изнутри взорвавшейся пятиэтажки в Ангарске Иркутской области. Их публикует губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

На кадрах видно, что некоторые перекрытия дома оказались полностью разрушены, оконные рамы выбиты, а потолок частично обрушился.

Ранее в сети появилось видео с места взрыва газа в Ангарске. На кадрах видно, что значительные повреждения от взрыва получила квартира на втором этаже — там полностью выбило оконные рамы, а также сильно посекло фасад дома.

Взрыв газа в Иркутской области произошел в ночь на понедельник, 15 сентября. Два человека пострадали, один не выжил. В районе дома ввели режим ЧС. Травмы получили 40-летний мужчина, у которого диагностировали перелом позвоночника, и 12-летняя девочка — у нее диагностировали ушиб мягких тканей и сотрясение головного мозга.