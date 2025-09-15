Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:11, 15 сентября 2025Россия

Появились снятые изнутри взорвавшейся российской пятиэтажки кадры

В сети опубликовали кадры, снятые изнутри взорвавшейся пятиэтажки в Ангарске
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры, снятые изнутри взорвавшейся пятиэтажки в Ангарске Иркутской области. Их публикует губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

На кадрах видно, что некоторые перекрытия дома оказались полностью разрушены, оконные рамы выбиты, а потолок частично обрушился.

Ранее в сети появилось видео с места взрыва газа в Ангарске. На кадрах видно, что значительные повреждения от взрыва получила квартира на втором этаже — там полностью выбило оконные рамы, а также сильно посекло фасад дома.

Взрыв газа в Иркутской области произошел в ночь на понедельник, 15 сентября. Два человека пострадали, один не выжил. В районе дома ввели режим ЧС. Травмы получили 40-летний мужчина, у которого диагностировали перелом позвоночника, и 12-летняя девочка — у нее диагностировали ушиб мягких тканей и сотрясение головного мозга.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он мести хочет». Немецкий политик объяснил ненависть Мерца к России

    Страна НАТО обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

    Бывшему главе «Титановой долины» в России отказали в смягчении приговора

    В России родители зашли в спальню и нашли дочерей без чувств

    Итальянский мотогонщик умер от полученных во время гонки травм

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников

    Сын Никаса Сафронова похудел на 160 килограммов без помощи врачей

    Появились снятые изнутри взорвавшейся российской пятиэтажки кадры

    Мощный пожар вспыхнул в торговых павильонах в российском городе

    На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости