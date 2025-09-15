Одну категорию россиян захотели лишить возможности получать права

Общественник Бородин: Пытавшихся купить права нужно лишить шанса водить авто

Пытавшихся купить права россиян нужно лишить шанса когда-либо водить авто в будущем. Лишить эту категорию граждан возможности получать права захотел российский общественник, глава проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, его слова приводит «Абзац».

По словам Бородина, он считает, что каждый, кто пытался дать взятку при получении прав, является потенциальным преступником. «Если он (кандидат) дает взятку, то он уже совершает преступление. Мы не можем ожидать от него на дороге ничего хорошего», — заявил он.

На дороге такими, которые дают взятки, не учили ПДД, совершаются происшествия, в которых погибают люди. Виталий Бородин

Ранее стало известно о возможности сократить срок обучения для получения прав.