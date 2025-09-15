Предполагаемый убийца соратника Трампа оказался под влиянием трансгендера

Fox News: На подозреваемого в убийства Кирка влиял живший с ним трансгендер

Тайлер Робинсон, проходящий как подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка, жил с трансгендером (Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России), который «ненавидит консерваторов и христиан». Об этом в беседе с журналистами Fox News рассказала родственница сожителя Робинсона.

По словам женщины, парень стал вести себя иначе, когда ему исполнилось 18 лет. При этом он был очень зол и радикален. Собеседница телеканала предположила, что именно ее родственник повлиял на политические взгляды Робинсона, который пошел на преступление.

«Тайлер стал вести себя гораздо хуже. Они оба заядлые геймеры, и, очевидно, у них есть группа, которая влияет на них, как и на других», — пояснила корреспондентам женщина.

Как сообщалось ранее, подозреваемого в убийстве соратника американского президента Дональда Трампа перевели в спецблок тюрьмы. 22-летний Робинсон сейчас под особым наблюдением — его проверяют примерно каждые 15 минут. Психиатры должны оценить, склонен ли он к самоубийству.