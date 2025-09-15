Подозреваемого в убийстве соратника Трампа перевели в спецблок тюрьмы

TMZ: Подозреваемого в убийстве Кирка поместили в спецблок тюрьмы в Юте

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского активиста, консерватора Чарли Кирка, переведен в спецблок тюрьмы в Юте. Об этом говорится в материале портала TMZ, журналисты которого ссылаются на пресс-секретаря шерифа округа Юта сержанта Рэймонда Ормонда.

По его данным, сейчас 22-летний Тайлер находится в охраняемом блоке под особым наблюдением. К настоящему времени стражи порядка выясняют, представляет ли молодой человек опасность для себя или других. При этом специалисты в области психиатрии оценивают, склонен ли он к самоубийству.

За подозреваемым ведется круглосуточное наблюдение, его проверяют примерно каждые 15 минут.

14 сентября сообщалось, что Робинсон отказался признать вину в убийстве соратника американского президента Дональда Трампа. По словам губернатора штата Юта Спенсера Кокса, со следствием подозреваемый не сотрудничает.

Расправа над Чарли Кирком произошла 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта. Активиста доставили в больницу в критическом состоянии. Вскоре Дональд Трамп сообщил, что Кирк скончался.