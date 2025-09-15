Россия
19:53, 15 сентября 2025Россия

Герой России заявил о проблеме с отражением атак ВСУ на российской границе

Герой России Поддубный: Существует проблема с обеспечением безопасности границы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Существует проблема с обеспечением безопасности границы и отражением беспилотных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные территории. Об этом заявил в Telegram Герой России военный корреспондент Евгений Поддубный.

Как отметил журналист, российские войска могут вскрывать часть замыслов ВСУ еще на этапе подготовки и наносят удары по местам запуска беспилотников, но несмотря на это граница подвергается массированным атакам.

«Оперативно обезопасить все наше приграничье невозможно, и пока это очень большая проблема», — заявил он.

Массированная атака ВСУ на Белгородскую область продолжается уже несколько дней. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о смерти мирных жителей и многочисленных повреждениях. Ситуацию он описывал как крайне сложную.

