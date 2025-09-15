Россия
17:16, 15 сентября 2025

Путин назвал влияющий на безопасность государства фактор

Путин поручил свести к минимуму риски распространения опасных инфекций
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: PhotobyTawat / Shutterstock / Fotodom

Необходимо свести к минимуму риски распространения опасных инфекций, так как от этого напрямую зависит безопасность государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в регионах страны.

«Необходимо свести к минимуму риски распространения опасных инфекций. От этого прямо зависит благополучие, здоровье людей и в целом безопасность нашего государства», — сказал он.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину вместе с Народным фронтом изучить возможность, при которой будет реально увеличить срок электронной записи к медицинским специалистам. В документе речь также идет об увеличении срока записи к врачу в электронной форме, в том числе и для жителей сельской местности, до одного месяца и более.

