21:06, 15 сентября 2025Экономика

Путин оценил эффективность усилий по снижению инфляции

Путин: Усилия по снижению инфляции в России дают результат
Евгений Силаев
Фото: Вячеслав Прокофьев / Pool / РИА Новости

Принятые усилия по снижению инфляции дают результат. Эффективность мер оценил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, слова российского лидера приводит сайт Кремля.

«Сейчас траектория снижения инфляции — ниже прогнозов правительства и Банка России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результат», — подчеркнул Путин.

Президент России напомнил, что в июле рост потребительских цен составил 8,8 процента, а в августе — 8,1 процента.

Ранее Путин заявил, что кабинету министров необходимо «пройти по лезвию бритвы» и принять меры, необходимые по борьбе с инфляцией и укреплению макроэкономической стабильности.

