Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:13, 15 сентября 2025Экономика

Путин высказался об экономике России словами «необходимо пройти по лезвию бритвы»

Путин: Кабинету министров необходимо не переохладить экономику России
Вячеслав Агапов

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Кабинету министров необходимо «пройти по лезвию бритвы» и принять меры, необходимые по борьбе с инфляцией и укреплению макроэкономической стабильности. Такими словами на совещании по экономическим вопросам высказался президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Глава государства поставил членам правительства задачу не допустить переохлаждения экономики РФ.

«Говорили о необходимости принять меры, необходимые по борьбе с инфляцией, по укреплению макроэкономической стабильности… И общим мнением было также, что необходимо пройти по такому острому лезвию и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить», — пояснил он.

Согласно оценке Росстата, по итогам первой половины 2025-го темпы роста российской экономики замедлились до 1,2 процента. О неизбежном наступлении рецессии ранее предупреждали аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила, что резкое замедление темпов роста российской экономики в 2025 году было неизбежным и ожидаемым. В прошлом году российская экономика столкнулась с перегревом и росла стремительными темпами. «Чем сильнее был перегрев, тем более заметным будет замедление экономики», — резюмировала глава ЦБ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве призвали готовиться еще к одному году конфликта

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с недвижимостью

    Жена Брюса Уиллиса назвала подарком отселение тяжелобольного актера в отдельный дом

    Путин высказался об экономике России словами «необходимо пройти по лезвию бритвы»

    Журова отреагировала на миллиардные заработки Овечкина за летний отпуск в России

    Россиян научили правильно просить деньги

    Россиянам после запуска безвизового режима назвали среднюю стоимость тура в Китай

    Знаменитого афериста из Tinder внезапно задержали. Как герой-любовник, выманивший у женщин миллионы, прославился на весь мир?

    В российском регионе дрон ВСУ ударил по «Газели» с людьми

    Сырский уволил двоих командующих корпусами из-за провалов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости