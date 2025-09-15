«Радиостанция Судного дня» передала два загадочных сообщения подряд

Радиостанция УВБ-76 передала сообщения со словами «братец» и «перфект»

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали слова «братец» и «перфект». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Так называемая «Радиостанция Судного дня» передала первое загадочное сообщение 15 августа в 9:06 по московскому времени. Спустя четыре минуты за ней последовала вторая шифровка. Такие частые передачи нетипичны: обычно УВБ-76 передает сообщения не подряд, а с паузами длиной около часа.

НЖТИ 57682 БРАТЕЦ 8197 9997

НЖТИ 26904 ПЕРФЕКТ 9849 2505

В августе радиостанция регулярно повторяла сообщения, звучавшие на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. Например, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 21 августа УВБ-76 повторяла сообщения, впервые звучавшие 20 января 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «Жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.