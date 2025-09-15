Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:42, 15 сентября 2025Культура

Раскрыто состояние Башмета на фоне сообщений о резкой потере зрения

Заместитель Юрия Башмета опроверг сообщения о катаракте у музыканта
Ольга Коровина
Юрий Башмет

Юрий Башмет. Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Дмитрий Гринченко, заместитель художественного руководителя Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета, опроверг сообщения о том, что у дирижера диагностировали прогрессирующую катаракту. Его слова приводит «Абзац».

«Я вообще не понял, откуда эта информация взялась. Она неправдивая», — высказался Гринченко.

15 сентября сообщалось, что Юрий Башмет обратился за помощью в больницу с жалобами на резкую потерю зрения. По данным Mash, врачи диагностировали у дирижера прогрессирующую катаракту. Тогда же отмечалось, что из-за проблем со зрением состояние музыканта резко ухудшилось — ему пришлось провести день в медучреждении, обсуждалась возможность операции по замене хрусталика.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Герой России заявил о проблеме с отражением атак ВСУ на российской границе

    Россияне устремились покупать недвижимость в одной азиатской стране

    Россиянам рассказали о лучшем моменте для покупки авиабилетов в Китай

    Москвичей предупредили об интенсивных дождях во второй половине недели

    Врач перечислила главные методы борьбы с головной болью напряжения

    Раскрыто состояние Башмета на фоне сообщений о резкой потере зрения

    Уехавшая из России Лазарева призналась в любви к чистому русскому языку

    Автомобиль польского евродепутата обстреляли в Брюсселе

    Раскрыт неочевидный фактор риска диабета второго типа

    МИД Узбекистана выразил протест из-за нападения на граждан республики во Владивостоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости