Раскрыто состояние Башмета на фоне сообщений о резкой потере зрения

Заместитель Юрия Башмета опроверг сообщения о катаракте у музыканта

Дмитрий Гринченко, заместитель художественного руководителя Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета, опроверг сообщения о том, что у дирижера диагностировали прогрессирующую катаракту. Его слова приводит «Абзац».

«Я вообще не понял, откуда эта информация взялась. Она неправдивая», — высказался Гринченко.

15 сентября сообщалось, что Юрий Башмет обратился за помощью в больницу с жалобами на резкую потерю зрения. По данным Mash, врачи диагностировали у дирижера прогрессирующую катаракту. Тогда же отмечалось, что из-за проблем со зрением состояние музыканта резко ухудшилось — ему пришлось провести день в медучреждении, обсуждалась возможность операции по замене хрусталика.