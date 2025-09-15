Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:08, 15 сентября 2025Культура

У знаменитого российского музыканта заподозрили потерю зрения

Mash: Дирижер Башмет обратился к врачам с подозрением на резкую потерю зрения
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Знаменитый российский дирижер и альтист Юрий Башмет обратился за помощью в больницу с подозрением на резкую потерю зрения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, врачи диагностировали у Башмета прогрессирующую катаракту. Отмечается, что из-за проблем со зрением состояние музыканта резко ухудшилось — дирижеру пришлось провести день в медучреждении, после чего его выписали и назначили капли в глаза. «Сейчас обсуждается возможность операции по замене хрусталика», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России Елена Ваенга рискует потерять голос. Отмечалось, что менеджмент певицы ищет способы не перегружать ее, однако Ваенгу зовут на частные мероприятия, за час выступления на которых она получает 8 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нам это нужно, даже если мы не любим друг друга». Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным

    Ирина Шейк в крошечном бикини покачалась на качелях

    В Армении объяснили решение убрать Арарат

    Бывшие влюбленные случайно встретились через 16 лет и сразу решили пожениться

    Российские войска заняли населенный пункт в Запорожской области

    ВСУ предупредили о критичном техническом сбое

    Состоявшую на учете в психдиспансере москвичку нашли без признаков жизни в парке

    Российских туристов с шестимесячным ребенком на руках вывели из каньона реки в Сочи

    У знаменитого российского музыканта заподозрили потерю зрения

    Лидер банды мигрантов лишился российского гражданства из-за откушенного уха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости