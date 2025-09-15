У знаменитого российского музыканта заподозрили потерю зрения

Mash: Дирижер Башмет обратился к врачам с подозрением на резкую потерю зрения

Знаменитый российский дирижер и альтист Юрий Башмет обратился за помощью в больницу с подозрением на резкую потерю зрения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, врачи диагностировали у Башмета прогрессирующую катаракту. Отмечается, что из-за проблем со зрением состояние музыканта резко ухудшилось — дирижеру пришлось провести день в медучреждении, после чего его выписали и назначили капли в глаза. «Сейчас обсуждается возможность операции по замене хрусталика», — говорится в сообщении.

