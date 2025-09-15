Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:49, 15 сентября 2025Культура

Раскрыты возможные последствия для Ваенги из-за перенесенной болезни

Mash: Певица Елена Ваенга может потерять голос из-за перенесенной болезни
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженная артистка России Елена Ваенга рискует потерять голос. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, певица продолжает гастролировать без перерывов, несмотря на недавно перенесенные ларингит и фарингит. Так, отмечается, что только в сентябре у исполнительницы запланированы выступления в 14 городах.

«Артистка испытывает трудности после каждого концерта, а петь под фанеру отказывается», — говорится в сообщении. Уточняется, что «с таким состоянием» певица планирует провести весь тур, который длится до марта 2026 года.

«Обязательства не позволяют уйти и организовать отдых», — высказался супруг Ваенги. Отмечается, что менеджмент артистки ищет способы не перегружать певицу, однако ее зовут на частные мероприятия, за час выступления на которых Ваенга получает 8 миллионов рублей.

В июле Елена Ваенга объявила об отмене всех ближайших выступлений из-за продолжительной болезни. Артистка также рассказала, что находится в больнице, и продемонстрировала капельницу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ лишились спутниковой связи Starlink по всей линии фронта. Что произошло?

    Российский фондовый рынок упал

    Появились подробности о состоянии найденных родителями отравившихся российских школьниц

    76-летняя женщина поссорилась с соседом из-за кошки и выстрелила ему в лицо из ракетницы

    В США задержали двух мужчин за попытку подрыва журналистов

    КНДР уличили в попытке атаковать Южную Корею с помощью ИИ

    Лукашенко высказался о политике стран Запада в отношении Белоруссии и России

    Вице-президент США проведет шоу погибшего соратника Трампа

    55-летняя Кэтрин Зета-Джонс пришла на премию в полупрозрачном платье без бюстгальтера

    Названы неочевидные признаки сексуальной химии между людьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости