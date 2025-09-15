Раскрыты возможные последствия для Ваенги из-за перенесенной болезни

Mash: Певица Елена Ваенга может потерять голос из-за перенесенной болезни

Заслуженная артистка России Елена Ваенга рискует потерять голос. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, певица продолжает гастролировать без перерывов, несмотря на недавно перенесенные ларингит и фарингит. Так, отмечается, что только в сентябре у исполнительницы запланированы выступления в 14 городах.

«Артистка испытывает трудности после каждого концерта, а петь под фанеру отказывается», — говорится в сообщении. Уточняется, что «с таким состоянием» певица планирует провести весь тур, который длится до марта 2026 года.

«Обязательства не позволяют уйти и организовать отдых», — высказался супруг Ваенги. Отмечается, что менеджмент артистки ищет способы не перегружать певицу, однако ее зовут на частные мероприятия, за час выступления на которых Ваенга получает 8 миллионов рублей.

В июле Елена Ваенга объявила об отмене всех ближайших выступлений из-за продолжительной болезни. Артистка также рассказала, что находится в больнице, и продемонстрировала капельницу.