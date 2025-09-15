Россия
01:53, 15 сентября 2025Россия

Раскрыты подробности о переговорах России и Украины

Сенатор Косачев: Переговоры России и Украины поставлены на паузу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал состояние российско-украинских переговоров. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Косачев раскрыл подробности о переговорах России и Украины и подчеркнул, что диалог поставлен на паузу.

«Киев не находится в данный момент в переговорном процессе с Россией. Насколько я понимаю, даже консультации рабочего уровня сейчас поставлены на паузу не по нашей инициативе, произошло это до нынешней провокации» [с БПЛА в Польшеприм. «Ленты.ру»]», — уточнил сенатор.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна пока не готова вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта. По его словам, для общения сторон пока «не сложились условия».

