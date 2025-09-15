Разработан эффективный метод борьбы с раком крови

Blood: Транспозоны помогают при лечении хронического лимфолейкоза

Ученые из King’s College London нашли неожиданный способ лечить тяжелые формы рака крови, используя уже существующие лекарства. Исследование опубликовано в журнале Blood. Речь идет о миелодиспластическом синдроме и хроническом лимфолейкозе — болезнях, при которых ломаются гены, отвечающие за нормальный рост клеток. Из-за этого клетки начинают бесконтрольно делиться и образуют опухоль.

Долгое время считалось, что почти половина нашей ДНК — это «генетический мусор», не имеющий значения. Но исследователи показали, что эти участки, называемые транспозонами, могут «просыпаться» именно в раковых клетках. Когда это происходит, они начинают хаотично перемещаться в геноме и повреждать ДНК опухоли, что делает ее более уязвимой.

Эту слабость ученые использовали с помощью уже известных препаратов — ингибиторов PARP. Обычно они применяются при других видах рака, так как мешают клеткам исправлять повреждения ДНК. В случае с раком крови механизм оказался особенным: активные транспозоны создают слишком много поломок, и опухолевые клетки не выдерживают нагрузки, если им перекрыть возможность «ремонта».

Авторы работы считают, что этот метод можно будет использовать не только против рака крови, но и против других опухолей с похожими генетическими сбоями. По сути, то, что раньше считалось ненужной частью генома, оказалось слабым местом раковых клеток и может стать новым направлением в онкологии.

Ранее стало известно, что препараты из класса агонистов рецепторов GLP-1, такие как «Оземпик», способны улучшать прогноз у пациентов с немелкоклеточным раком легких.