15:19, 10 сентября 2025Наука и техника

Обнаружена неожиданная польза «Оземпика» в борьбе с раком

JCI Insight: «Оземпик» снижает риск прогрессирования болезни при раке легких
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: LEE SMITH / Reuters

Лекарства из класса агонистов рецепторов GLP-1, которые обычно назначают при диабете и для снижения веса, могут улучшать прогноз у пациентов с раком легких. К такому выводу пришли исследователи из Онкологического центра Росуэлл-Парк и Медицинского центра Колумбийского университета. Результаты работы опубликованы в JCI Insight.

Ученые проанализировали данные более 1400 пациентов с немелкоклеточным раком легких. Оказалось, что у тех, кто принимал препараты GLP-1, реже происходили рецидивы после хирургического удаления опухоли. Кроме того, у больных, проходивших иммунотерапию, сочетание ее с GLP-1 снижало риск прогрессирования болезни и увеличивало общую выживаемость.

В экспериментальных моделях у животных препараты также уменьшали объем опухоли, но только у особей с ожирением, что указывает на важную роль метаболического состояния организма. Ученые считают, что положительный эффект связан с тем, что препараты GLP-1 перестраивают работу иммунной системы, усиливая ее способность бороться с опухолью.

Сегодня агонисты GLP-1 (известные под брендами Ozempic, Wegovy, Mounjaro и др.) принимают миллионы людей по всему миру. Если результаты подтвердятся в масштабных клинических испытаниях, эти препараты могут стать частью новых стратегий лечения рака легких и повысить эффективность иммунотерапии.

Ранее стало известно, что популярный препарат «Оземпик», широко применяемый для снижения веса и контроля диабета, может снижать мышечную силу даже без видимого уменьшения массы мышц.

