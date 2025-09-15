Россиян предостерегли от покупки дешевых квартир

Юрист Кваша: Квартиры по цене ниже рынка могут продавать жертвы мошенников

Квартиры по цене сильно ниже рыночной могут продавать жертвы мошенников. От покупки слишком дешевого жилья предостерег россиян юрист Дмитрий Кваша, пишет «Вечерняя Москва».

«Если он купит квартиру по цене, которая на 25 процентов ниже рынка, его могут признать недобросовестным — якобы он должен был заподозрить, что жилье продают незаконно или под действием аферистов. В этом случае деньги могут не вернуть», — предупредил эксперт.

Помимо этого, перед заключением сделки Кваша посоветовал проверять психическое состояние продавца — можно запросить у него справку от нарколога или психиатра. Не лишним также будет прописать гарантии сделки у нотариуса. Юрист подчеркнул, что покупать квартиры нужно напрямую у продавца, а не у третьих лиц, — так выше всего вероятность не быть втянутым в схему мошенников.

Ранее в Росреестре предупредили россиян о новой схеме мошенников. Злоумышленники начали представляться сотрудниками ведомства и запугивать россиян различными операциями с их недвижимостью — например, арестом или продажей. Затем аферисты крадут персональные данные и деньги жертв.