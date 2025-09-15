Россия
Россиян призвали молиться за власть и начальников

Протоиерей Иванов призвал россиян молиться за власть и начальников
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юлия Морозова / ТАСС

Протоиерей Кирилл Иванов призвал россиян молиться за власть и начальников. Проповедь на эту тему священник Русской православной церкви опубликовал в Telegram-канале.

В своей речи Иванов критически высказался о прихожанах за то, что те осуждают священников и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Появилась в последнее время такая тревожная, страшная, даже сказать можно, тенденция. Осуждают всех и вся. Православные осуждают православных», — сказал протоиерей.

Кроме того, он напомнил о примере с одной известной «коммунисткой в Думе», которая призвала запретить в священнослужении протоиерея Андрея Ткачева за его проповеди. По его мнению, борющиеся женщины уверены, что помогают церкви стать другой.

«Хочется сказать, ну, бабоньки, милые, очнитесь уже, придите в себя, что вы творите? Не вы церковь очищаете, а вас церковь очищает», — резюмировал Иванов.

Ранее зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал, что пожертвования на храмы в России должны быть добровольными.

