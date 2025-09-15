Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

Юрист Ерзина: россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября

В России с 27 октября по 1 ноября пройдет шестидневная рабочая неделя. Об этом напомнила юрист по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter Дарья Ерзина, передает РИА Новости.

Это связано с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. Эксперт добавила, что суббота 1 ноября, являясь предпраздничным днем, будет сокращенной.

Ерзина уточнила, что перенос выходных дней не распространяется на предприятия с непрерывным циклом работы, экстренные службы и организации, ежедневно обслуживающие население. Для работников праздничные дни могут оставаться рабочими, но должны дополнительно оплачиваться.

С 2 по 4 ноября россиян ждут трехдневные выходные. После них пройдет укороченная трехдневная рабочая неделя — с 5 по 7 ноября.