Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:48, 15 сентября 2025Экономика

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

Юрист Ерзина: россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В России с 27 октября по 1 ноября пройдет шестидневная рабочая неделя. Об этом напомнила юрист по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter Дарья Ерзина, передает РИА Новости.

Это связано с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. Эксперт добавила, что суббота 1 ноября, являясь предпраздничным днем, будет сокращенной.

Ерзина уточнила, что перенос выходных дней не распространяется на предприятия с непрерывным циклом работы, экстренные службы и организации, ежедневно обслуживающие население. Для работников праздничные дни могут оставаться рабочими, но должны дополнительно оплачиваться.

С 2 по 4 ноября россиян ждут трехдневные выходные. После них пройдет укороченная трехдневная рабочая неделя — с 5 по 7 ноября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обозначил сроки встречи Путина и Зеленского

    Фермеры загнали лесников в клетку из-за тигров и леопардов

    В российском городе произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме

    Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

    Реклама сиропа от кашля из 1930-х годов позабавила пользователей сети

    Раскрыта катастрофическая опасность при покупке жилья

    Трамп назвал причину нежелания Путина и Зеленского общаться друг с другом

    Трамп отправится на прощание с активистом Кирком

    Определились первые победители губернаторских выборов

    Спасатели нашли голову мужчины после нападения крокодила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости